Sabato 6 luglio partono i saldi estivi anche a Bologna e provincia

Partono sabato 6 luglio i saldi estivi nelle oltre 1.850 attività del settore abbigliamento e calzature di Bologna e Provincia, con tante opportunità per i consumatori e turisti che troveranno nei negozi un vasto assortimento in taglie e colori, e per i negozianti che confidano di risollevarsi da una stagione non entusiasmante, causa in particolare il cattivo tempo del mese di maggio.

I consumatori troveranno nei negozi della nostra città un grande assortimento di prodotti e sconti interessanti, e secondo una stima del Centro Studi Confesercenti si prevede una spesa pro capite di circa 95 euro, che potrebbe essere integrata nel centro storico dagli acquisti dei numerosi turisti che visitano la città.

Ci sono timidi segnali di un aumento nella propensione ai consumi nel territorio bolognese – afferma Loreno Rossi Direttore di Confesercenti Bologna – speriamo possano tradursi in una inversione positiva dei saldi estivi rispetto agli anni passati. Il consiglio è quello di servirsi preferibilmente nel negozio di fiducia – conclude Loreno Rossi – controllando la qualità dei capi e diffidando degli sconti eccessivi.