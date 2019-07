Voragine in via Molinelli a Bologna, intervengono i Vigili del Fuoco

Ieri sera poco prima delle 20.00 la sala operativa 115 dei Vigili del Fuoco ha ricevuto una chiamata di soccorso da parte di diversi automobilisti, allarmati per una voragine che si era aperta in via Molinelli, all’incrocio con la Castiglia, e da cui stava uscendo copiosamente acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra direttamente dalla sede centrale. Attivato quindi il pronto intervento Hera per intercettare la perdita e allertata la Polizia locale.