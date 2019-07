20enne denunciato a Reggio Emilia per detenzione di stupefacenti

Il Nucleo antidroga e antidegrado della Polizia Locale di Reggio Emilia, impegnato quotidianamente nel controllo del territorio per garantire il corretto rispetto delle regole e della legalità, lo scorso fine settimana è intervenuto nella zona attigua a via Pansa, segnalata dai residenti quale luogo utilizzato per l’uso e lo smercio di sostanze stupefacenti. Qui gli agenti si sono avvicinati a un gruppo di ragazzi, per un normale controllo. Uno dei giovani, resosi conto della situazione, ha cercato di disfarsi di un pacchetto di sigarette. E’ stato quindi immediatamente fermato. Nel pacchetto, recuperato dagli agenti, sono state trovate alcune dosi di hascisc e marijuana.

Il ragazzo è stato così accompagnato negli uffici del Comando di via Brigata Reggio per i necessari accertamenti nel corso dei quali sono state sequestrate ulteriori dosi di sostanza stupefacente, un discreto quantitativo di denaro e il materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Il giovane ventenne, residente in città, è stato quindi denunciato per detenzione di 12 grammi di sostanze stupefacenti hashish e marijuana.