Action day per i carabinieri a Bologna e provincia

Da questa notte, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna sono impegnati in un’attività straordinaria di controllo del territorio disposta dal Ministero dell’Interno. Quasi un migliaio di persone identificate e centinaia di veicoli ispezionati durante l’iniziativa ministeriale finalizzata a disarticolare i furti in abitazione, specialmente nel periodo estivo, per lo spopolamento delle zone residenziali, in coincidenza con il fine settimana.

I dettagli delle fasi esecutive del servizio che ha visto l’impiego di un centinaio di Carabinieri a turno del Comando Provinciale di Bologna (Nucleo Radiomobile Carabinieri Bologna, Compagnie Carabinieri: Bologna Centro, Borgo Panigale, San Giovanni in Persiceto, Molinella, Imola, San Lazzaro di Savena e Vergato) sono stati concordati in una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presso la Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale del Governo. L’attività preventiva dei Carabinieri proseguirà fino a cessata esigenza. Tra le persone identificate, due sono state denunciate per guida sotto l’influenza dell’alcol dai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto. In particolare, un’automobilista 46enne italiana, controllata a Crevalcore, stava per addormentarsi al volante, in quanto totalmente ubriaca, considerato il tasso alcolico di 3,0 g/l.