Bimba e nonna investite a Montecchio: sono gravi

Sono in condizioni critiche una bambina di 8 anni e la nonna di 80, travolte da un’auto mentre stavano attraversando a piedi la strada provinciale 28 che da Montecchio porta a Ponte Enza, verso il territorio parmense. L’incidente poco dopo le 9,30. La piccola è stata soccorsa immediatamente da un uomo che abita proprio di fronte al luogo dello schianto, un esperto soccorritore che le ha fatto la respirazione bocca a bocca e massaggio cardiaco. Poi un elicottero del 118 l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma dove si trova in rianimazione. L’anziana invece ha subìto diversi traumi e fratture ed è stata ricoverata in prognosi riservata al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. La polizia municipale sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il conducente della vettura, sotto choc, avrebbe detto di non averle viste.