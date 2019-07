Terminati i lavori sulla Provinciale 33 tra Miceno e Polinago

Si conclude nella giornata di oggi l’intervento sulla strada provinciale 33 di Frassineti di manutenzione straordinaria che ha interessato un tratto di circa 15 chilometri tra l’intersezione con via Bottegone a Miceno di Pavullo e l’incrocio con la strada provinciale 23, nel centro abitato di Polinago.

Nel tratto interessato dai lavori, la Provincia aveva istituito il divieto di transito per motivi di sicurezza, a causa delle condizioni del fondo stradale, per tutti i veicoli a due ruote. L’intervento si era reso necessario dopo che il maltempo del mese di maggio aveva aggravato i fenomeni di dissesto, provocando fessurazioni e avvallamenti rischiosi per i mezzi a due ruote.

Da Stasera quindi la strada riapre a tutti i mezzi, compresi quelli a due ruote.