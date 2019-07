Incendio in un appartamento a Minerbio

Questa mattina intorno alle 10:30 i Vigili del Fuoco di Bologna sono intervenuti in Via Roma a Minerbio per l’ incendio di un appartamento ubicato al piano terreno di un edificio di tre livelli.

L’opera dei vigili del fuoco è valsa ad impedire la propagazione dell’incendio alle altre unità immobiliari confinanti, allo spegnimento dell’incendio ed ad evacuare con autorespiratori gli occupanti dei piani superiori invasi dal fumo.

L’intervento è terminato intorno all’una. Sul posto presente personale del 118, i Carabinieri e la Polizia Municipale.