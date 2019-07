Notte Rosa 2019, nuovo successo per la quattordicesima edizione

Nuovo successo, con circa due milioni e mezzo di partecipanti previsti nel week end, per la quattordicesima edizione della Notte Rosa, all’insegna del claim “Pink R-Evolution”, che si conferma il “Capodanno dell’estate italiana”. Coinvolte, da ieri a domenica, le località balneari della Riviera dell’Emilia Romagna e del Pesarese, assieme a città, borghi e castelli dell’entroterra, con un cartellone di oltre 400 eventi, tra concerti, spettacoli musicali e altre “mille” iniziative. E sarà superiore a 200 milioni di euro il giro d’affari della tre giorni del “Capodanno dell’estate italiana”, secondo l’Osservatorio Turistico dell’Emilia Romagna (realizzato da Unioncamere in collaborazione con Trademark Italia).

La Notte Rosa, con il suo successo, conferma la vocazione ospitale e accogliente di questa terra. Un territorio all’avanguardia nel lanciare nuove tendenze, che valorizza le proprie tradizioni e fa sentire gli ospiti protagonisti della loro vacanza.

Numerosi i big della canzone italiana, e dello spettacolo, che hanno fatto da “colonna sonora” alla prima serata della Notte Rosa salutata, a mezzanotte, in tutte le località coinvolte, da un grande spettacolo di fuochi artificiali. Si sono esibiti Francesco De Gregori (Rimini), il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Mahmood (Bellaria-Igea Marina), la rapper “Baby K” (Lido delle Nazioni di Comacchio-Fe), Giusy Ferreri (Marina di Ravenna), la “Paolo Belli Big Band” (Gatteo Mare), l’orchestra Mirko Casadei (San Mauro Mare), “The Kolors” (Misano Adriatico), Gene Gnocchi (Pesaro).

Grande attenzione alla Notte Rosa 2019 anche da parte di network radiofonici nazionali. Tappa a Cattolica (Rn) del tour “Radio 2 Summer Live” con la diretta, ieri dai bagni 34, del nuovo programma di satira “Numeri Uni” e concerto serale di Shade e Federica Carta, mentre oggi sarà la volta dei “Tiromancino”. A Cesenatico, il concerto di “Radio Bruno Estate”, ha ospitato Benji & Fede, Bianca Atzei, Elodie, Fred De Palma, “Le Vibrazioni”, Merk & Kremont, “Nomadi”, Sergio Sylvestre, Tormento a cui si sono aggiunti i gruppi “The Kolors” e “Boomdabash”. A Riccione coinvolgente serata musicale, ieri, condotta da Radio Deejay con Linus, Nicola Savino, Chicco Giuliani, Alex Farolfi, Wad e Milla. Anche “RDS 100% grandi successi”, con una postazione a Rimini dal 3 al 14 luglio, segue la Notte Rosa con le sue dirette radiofoniche e, il 3 luglio, ha ospitato la performance di Benji & Fede.

Tra i “mille” eventi previsti tanti gli appuntamenti suggestivi nei borghi e nei luoghi dell’entroterra coinvolti: dalla Notte Rosa nel Castello di Ferrara allo spettacolo teatrale “Dragon, rest your head on the seadbed”, anteprima di Santarcangelo Festival 2019, messo in scena fino a domenica alla piscina olimpionica di San Marino. E Bellaria Igea Marina (Rn), con la “Notte Rosa dei bambini”, ha proposto un programma di eventi dedicati ai più piccoli.

La Notte Rosa continua fino a domenica con altri appuntamenti

La musica sarà protagonista anche degli appuntamenti di sabato 6 luglio della “Notte Rosa” con i concerti degli “Stadio” (Bellaria-Igea Marina), Tiromancino (Cattolica), “Moka Club” (Cesenatico), “Miami & The Groovers” (Cervia), “AMF brass band” (Lido di Spina), Joyce and the Jammers (Comacchio). A Forlì risuonano le note di Čajkovskij con il concerto in re maggiore del violinista Uto Ughi, mentre a Riccione la Notte Rosa di Radio Deejay prosegue sabato e domenica con la coppia Daniele Bossari e Federica Cacciola. Due gli appuntamenti a pagamento a Rimini: il 6 luglio la deejay russa Nina Kraviz sarà protagonista alla Beach Arena sul porto canale di Rimini di una tappa del “Galactica Electronic Music Festival” (assieme a Idriss D, Mattia Trani e Aidel) e, lunedì 8, la città ospiterà la rock band britannica “Echo & The Bunnymen”. Spazio anche al folk romagnolo, con il Gran Premio di ballo liscio “Città di Rimini” (domenica 7 luglio, centro storico).

Diversi, e coinvolgenti, i concerti all’alba proposti da questa edizione della Notte Rosa. Ieri, a Gatteo Mare (foce del fiume Rubicone), si è svolto il concerto all’alba del “Trio Mezcal” ed oggi dalle 5, a Campotto di Argenta, era in programma l’evento “Yoga in rosa. L’alba nelle valli”. All’alba di sabato 6 luglio si sono esibiti Roberto Cacciapaglia (spiaggia di Riminiterme); il duo jazz “Alessandro Salaroli Band” (San Mauro Mare); i “Savana Funk” (Cesenatico), il “Trio Esperanto” (spiaggia libera Milano Marittima); i “Rabalà Ceramic” (Bagno Sarah, Porto Garibaldi) e, a Belvedere Fogliense (Ps), concerto del maestro Stefano Bertolucci.

Da segnalare l’inaugurazione a Castel Sismondo di Rimini (sabato 6 luglio) della mostra “Revolutions 1989-2019. L’arte del mondo nuovo 30 anni dopo” curata da Luca Beatrice.

Il cartellone della Notte Rosa, a Misano Adriatico, propone questa sera (sabato 6 luglio) il “Carnevale Rosa”.

Non mancano gli eventi sportivi: dai Campionati Italiani di Danza Sportiva (“Sportdance”) in corso a Rimini fino al 14 luglio al rally di mountain bike delle Foreste Casentinesi (6 luglio); dalla tappa riccionese (6-7 luglio) dell’evento, all’insegna dello sport e del divertimento in spiaggia, ”EA7 Sport Tour Summer Edition” (realizzato da Emporio Armani con RCS Sports & Events in collaborazione con “La Gazzetta dello Sport” e “Radio 105”) al 7° Premio “Sport in rosa”, dedicato alle atlete italiane che si sono distinte nel mondo, ospitato ieri sera presso il “Fantini Club” di Cervia.