Nuovo agente tra le fila della municipale Area Nord

Lunedì 1° luglio Vania Franciosi è entrata a far parte del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Con il suo ingresso si completa il percorso iniziato a dicembre 2018, che ha portato all’assunzione di nuovi agenti allo scopo di garantire una maggiore sicurezza per i cittadini del territorio. Vania Franciosi si è laureata in Scienze Giuridiche presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e vanta tre anni di servizio presso il Corpo di Polizia Municipale di Modena.

“Per noi la sicurezza continua ad essere una priorità – afferma il Presidente dell’Unione Luca Prandini – Oltre ad avere stanziato importanti risorse per l’ampliamento della videosorveglianza ed il monitoraggio dei varchi, continuiamo ad investire sulle risorse umane in collaborazione con il Comandante del Corpo Intercomunale Gianni Doni”.