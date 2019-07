Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 7 luglio

Cielo irregolarmente nuvoloso per il transito di nubi medio-alte in mattinata; nel pomeriggio sviluppo di addensamenti cumuliformi darà luogo a rovesci e temporali in esaurimento in serata-nottata.

Temperature: in aumento, con valori minimi attorno a 25 gradi; massime comprese tra 34 gradi sulla costa e 36/37 gradi sulle aree di pianura.

Venti: deboli, dai quadranti meridionali con rinforzi, in particolare sui rilievi. Intensificazione della ventilazione con raffiche nelle zone interessate dai fenomeni temporaleschi.

Mare: poco mosso sotto costa e mosso al largo; moto ondoso in aumento dalle ore serali.

(Arpae)