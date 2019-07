Spilamberto Estate: parte lunedì 8 luglio la rassegna Cinema sotto le stelle

Lunedì 8 luglio parte la rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle” organizzata in collaborazione con Arci Modena. Il primo film sarà “I primitivi”. Mercoledì 10 luglio “zen sul ghiaccio sottile” di Margherita Ferri. Alla proiezione sarà presente la regista. Dalle 20.30 nel Punto Rokka, collocato nel Cortile d’Onore, si terranno le presentazioni dei film e gli incontri con i registi, e si potranno trovare snack e bevande equosolidali, grazie alle associazioni del progetto Fili Rossi. Il Punto Rokka nasce dall’idea di alcune associazioni, appartenenti al progetto FILI ROSSI, di “lavorare insieme” per conoscersi e farsi conoscere, e dare vita al “Punto Ristoro in Rokka” durante le serate del cinema estivo. L’obiettivo è garantire un servizio ristoro alla comunità con bevande e snack del circuito equo e solidale e favorire così l’incontro, il superamento delle diversità e lo stare insieme.

In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate e recuperate nel mese di agosto. Inizio ore 21.30. Ingresso gratuito.

Martedì 9 luglio, alle 19.30, al Centro Sportivo I Maggio, lezioni di yoga gratuite a cura dell’Associazione Orizzonti ASD.

Giovedì 11, alle 18, nel Parco della Rocca Rangoni “Incontri su salute, benessere, equilibrio” (associazione Freemind).

Alle 20 in Centro Storico “Uniti per l’Unitalsi”, cena di beneficenza a cura dell’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo.

Tutti i lunedì di luglio, alle 20.30, cena nel piazzale dell’Oratorio di San Vito.