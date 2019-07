Due ettari di campo a fuoco a Bagnolo

La scorsa notte un incendio ha interessato due ettari di campo in via Ponte Forca a Bagnolo. Ad innescare le fiamme, con tutta probabilità, il surriscaldamento di una macchina imballatrice. Sul posto i Vigili del fuoco con sei squadre provenienti da Reggio Emilia e Guastalla.

Sempre i Vigili del fuoco, questa mattina alle 5.30, sono intervenuti a Coviolo in supporto al 118 intervenuto per soccorrere un’anziana signora che si era rotta un femore in casa. Una volta immobilizzata la donna è stata fatta scendere a mezzo autoscala.