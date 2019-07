La campagna acquisti dell’uBroker Scandiano si chiude col super botto: dalla Spagna arriva Marc Coy Grau

Più che un annuncio, un urlo: a concludere la campagna acquisti dell’uBroker Scandiano è un nome di livello mondiale, Marc Coy Grau. Il 32enne giocatore spagnolo, proveniente dal Reus (club vicecampione di Spagna), è da considerare come uno di quei giocatori in grado di fare la differenza: “Siamo felici – dichiara il presidente del club scandianese, Giorgio Germini – di essere riusciti a portarlo a Scandiano. Da un calibro come lui potrà arrivare quel qualcosa in più che ci aspettiamo per un salto di qualità. L’obiettivo minimo è quello di qualificarci per la Final Eight di Coppa Italia e piazzarci tra le prime cinque in campionato, al termine della regular season, per poi cercare di vincere il più possibile”.

Tatticamente schierato come difensore, Coy si presenta con un biglietto da visita scintillante. In carriera ha mietuto successi nazionali, continentali e internazionali da ogni parte. Due volte campione europeo di categoria giovanile con la Spagna (2003 e 2004), è stato capocannoniere della “OKliga” con 48 gol; una volta passato al campionato portoghese ha vinto due Supercoppe nazionali, il titolo europeo col Benfica, la Supercoppa europea e quella Intercontinentale, e tornato in Spagna ha conquistato – con il Liceo – due volte la Supercoppa nazionale, l’ultima delle quali nella stagione appena conclusa.

“Sono decisamente contento – sono le parole del tecnico dell’uBroker, Roberto Crudeli – di come abbiamo allestito la nuova squadra. Ora resta da vedere quale sarà la crescita di tutto quanto, nell’ambiente, le gira attorno”.

Con l’arrivo dell’asso spagnolo l’organico dell’uBroker Scandiano è al completo: i portieri Mattia Verona e Matteo Vecchi e gli esterni David Ballestero Duran, Marc Coy Grau, Nicolò Busani, Matteo Brusa, Alessandro Franchi, Massimo Tataranni, Sergio Festa e David Gelmà Paz.

Per il vicepresidente della società rossoblù, Gianluca Ganassi, “Coy è la classica ciliegina sulla torta, un acquisto che si integra in una squadra allestita per essere tra le prime della massima categoria. Vogliamo entrare in Europa e giocarcela alla pari con tutte nei playoff scudetto”.