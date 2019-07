Annullato “Made in Emilia” il concerto previsto presso la Palazzina Ducale della...

Causa le avverse condizioni meteo previste martedì 9 luglio, il concerto “Made in Emilia” dei Borghi Bros in programma domani alle 21.30 presso la Palazzina Ducale della Casiglia è annullato e verrà riprogrammato in data da destinarsi.