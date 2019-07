Consiglio comunale Reggio Emilia: Matteo Iori eletto presidente. Surrogati i consiglieri dimissionari e nominati assessori

Si è insediato oggi in Sala del Tricolore il Consiglio comunale di Reggio Emilia eletto per il mandato amministrativo 2019-2024, ovvero la 17^ Consigliatura comunale dalla nascita della Repubblica. Nel corso di questa prima seduta, verificata la mancanza di condizioni di incompatibilità per la carica di consigliere, si è proceduto alla convalida dei 32 consiglieri eletti e all’elezione del presidente del Consiglio comunale, Matteo Iori.

L’esito del voto è stato di 25 voti favorevoli; una scheda bianca e una nulla.

Il nuovo Consiglio comunale è quindi composto da: il sindaco Luca Vecchi e i consiglieri del Pd Claudia Dana Aguzzoli, Matteo Braghiroli, Gianluca Cantergiani, Fausto Castagnetti, Davide Corradi, Dario De Lucia, Giuliano Ferrari, Paola Ferretti, Paolo Genta, Riccardo Ghidoni, Matteo Iori, Marwa Mahmoud, Fabiana Montanari, Claudio Pedrazzoli, Lucia Piacentini, Cinzia Ruozzi, Christian Vergalli, il consigliere di +Europa Giacomo Benassi, il consigliere di Immagina Reggio Paolo Burani, la consigliera di Reggio è Palmina Perri, i consiglieri del Movimento 5 stelle Fabrizio Aguzzoli, Gianni Bertucci, Cristian Panarari, Paola Soragni, il consigliere di Forza Italia Claudio Bassi, la consigliera di Alleanza Civica Cinzia Rubertelli, i consiglieri della Lega Nord Roberto Salati, Gianluca Vinci, Matteo Melato, Stefano Sacchi, Giorgio Varchetta, Alessandro Rinaldi.

Alcuni di questi consiglieri sono oggi entrati a far parte del Consiglio comunale per surroga di consiglieri che hanno accettato la carica di assessori o che hanno rassegnato le dimissioni. Si tratta, per il Pd di Paolo Genta (subentrato ad Annalisa Rabitti, nominata assessore), Fausto Castagnetti (subentrato a Nicola Tria, nominato assessore), per la lista Reggio è di Palmina Perri (subentrata a Lanfranco De Franco, nominato assessore), per la lista Immagina Reggio di Paolo Burani (subentrato a Carlotta Bonvicini, nominata assessore), per la lista +Europa di Giacomo Benassi (subentrato a Mariafrancesca Sidoli, nominata assessore), per il Movimento 5 stelle di Cristian Panarari (subentrato alla dimissionaria Rossella Ognibene).

Il Consiglio comunale ha eletto i due vicepresidenti del Consiglio comunale. Sono Claudio Bassi, vicepresidente vicario (ha ottenuto 16 voti) e Claudia Aguzzoli vicepresidente(ha ottenuto 10 voti).