Letture, teatro per bambini e ballo liscio nel martedì maranellese

Dal ballo liscio agli spettacoli e letture per i bambini: sono questi gli appuntamenti in programma a Maranello martedì 9 luglio. Al Parco delle Città di Pozza alle 21 si balla il liscio con l’Orchestra Stefano Linari. In mattinata alla Biblioteca Mabic alle 9.45 “Storie d’estate”, lettura ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni a cura dei volontari dell’associazione Librarsi. In serata alle 21 al Parco Due il secondo appuntamento della rassegna del teatro per bambini e famiglie: “Il rapimento del principe Carlo” con la Compagnia Teatro del Drago (ingresso gratuito).