Lo scrittore Walter Siti a Guastalla per l’anteprima di “Autori in prestito”

Un nuovo appuntamento martedì 9 a Guastalla con Autori in prestito che alle 21 nel cortile interno della biblioteca comunale di Guastalla accoglierà lo scrittore Walter Siti con i suoi consigli di lettura, ascolto e visione. Si tratta dell’anteprima estiva della rassegna curata da Paolo Nori e organizzata da Arci che anticipa gli eventi del prossimo autunno, quando questa nona edizione terrà banco per oltre due mesi nelle biblioteche della nostra provincia.

Siti è nato a Modena nel 1947, è uno scrittore, critico letterario e saggista. Ha insegnato nelle università di Pisa, Cosenza e L’Aquila. Ha curato le opere complete di Pier Paolo Pasolini per Mondadori e ha scritto diversi saggi letterari, tra cui Il realismo è l’impossibile (nottetempo 2013). Dal 2013 è il direttore di Granta Italia. Come narratore esordisce nel 1994 con il romanzo Scuola di nudo (Einaudi), a cui sono seguiti numerosi libri tra cui Troppi paradisi (Einaudi 2006), Il contagio (Mondadori 2008, Rizzoli 2017), Resistere non serve a niente (Rizzoli 2012, Premio Strega 2013), Exit strategy (Rizzoli 2014), Bruciare tutto(Rizzoli 2017) e l’ultimo Bontà (Einaudi 2018).

Il tema dell’edizione numero 9

Come ogni edizione di Autori in prestito, anche questa nona rassegna curata da Paolo Nori e organizzata da Arci, sarà caratterizzata da un tema. Un titolo che è un punto di partenza per autori e pubblico per avvicinarsi ai percorsi che saranno di volta in volta proposti. Nori racconta così quale sarà il tema di quest’anno.

“In un libro di Giorgio Agamben che si intitola Il fuoco e il racconto – spiega lo scrittore di Parma – si legge che l’arte non rende visibile l’invisibile, rende visibile il visibile. In quello stesso libro Agamben consiglia ai librai e a quelli che si occupano di libri di smetterla di «guardare alle infami, sì, infami classifiche dei libri più venduti e – si presume – più letti, e di provare a costruire invece nella mente una classifica dei libri che esigono di essere letti».

In questa edizione del 2019 di Autori in prestito, che si intitola Rendere visibile il visibile, noi chiediamo ai nostri ospiti, (scrittori, pittori, musicisti, registi) di raccontarci la loro lista di libri che esigono di essere letti (o film, o quadri, o disegni che esigono di essere guardati, o musiche, o suoni, o silenzi che esigono di essere ascoltati), che sono poi i libri, i film, i quadri e le musiche che, quando li hanno incontrati, hanno determinato il fatto che adesso loro fanno il mestiere che fanno”.

