Scooterista morto sul colpo in incidente a Marzabotto

Ieri sera, sulla Strada Statale “64-Porrettana”, all’altezza dell’intersezione con via Giacomo Matteotti, uno scooterista 60enne nativo di Lecce ha perso la vita in un incidente stradale: il suo due ruote si è scontrato con una Fiat Punto condotta da un 22enne italiano. Nonostante i soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. I rilievi sono stati condotti dai Carabinieri della Stazione di Marzabotto.