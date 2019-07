Silvana Borsari è la nuova Direttrice Sanitaria dell’Azienda USL di Modena

È modenese la nuova Direttrice Sanitaria dell’Azienda USL. La nomina di Silvana Borsari è stata ufficializzata oggi, 8 luglio: l’incarico avrà una durata di tre anni accanto al Direttore Generale Antonio Brambilla. Sostituisce Bianca Caruso, Direttrice sanitaria dal 2017 al 2019.

62 anni, originaria di Spilamberto e specializzata in Ostetricia e Ginecologia all’Università degli studi di Modena, Silvana Borsari ha una lunga esperienza in Azienda USL di Modena, dove arriva nel 1986 come ginecologa, fino a diventare nel 2002 Direttrice della Struttura complessa Consultori familiari (2002-2006) e poi Direttrice del distretto socio-sanitario di Modena (2006-2013).

Una responsabilità importante, quella relativa ai consultori modenesi, che Borsari ha acquisito nuovamente nel 2013 in qualità di Direttrice dei Consultori familiari del nuovo Dipartimento di Cure primarie dell’Azienda USL di Modena. Un’esperienza che Borsari ha portato con sé, senza mai lasciare gli incarichi in provincia, anche in Regione Emilia-Romagna, dove per anni ha ricoperto l’incarico di Referente dell’Area materno-infantile del Servizio Assistenza Territoriale regionale e di Coordinatrice regionale dei Consultori familiari, degli spazi donne immigrate e degli spazi giovani. È anche membro della Commissione regionale nascita.

Silvana Borsari, infine, da sempre è impegnata per i diritti delle donne e dell’infanzia e per la prevenzione e l’assistenza ai minori e alle donne che subiscono violenza di genere.