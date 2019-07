Grande novità a Sassuolo: finalmente Wind apre in centro sotto il Campanone nello storico negozio Bettelli. Già 3 Store e agenzia autorizzata di zona per le aziende, diventa così l’unica realtà in Emilia che riunisce tutti e tre i brand del primo operatore italiano in un unico punto vendita, per offrire con i suoi consulenti le migliori soluzioni ad aziende e privati.

Per festeggiare con voi le sere di luglio, grande promo su Fibra 200 a € 20,99 per sempre +€5,99 per 48mesi !!