Al via ‘I Concerti della Cisterna’, rassegna musicale estiva voluta dal Comune di Monghidoro

I Concerti della Cisterna è la rassegna musicale estiva voluta dal Comune di Monghidoro anche per l’anno 2019. Presso il magnifico chiostro olivetano della cisterna, fra il 9 luglio e il 21 agosto, eclettici gruppi musicali si esibiranno in performance dal sapore intimo e raccolto. Gli spettacoli, accuratamente selezionati per ricoprire molteplici generi, sono aperti a tutti e a tutti parlano con il linguaggio universale della musica. L’ingresso, anche quest’anno, è gratuito. La Rassegna è organizzata dagli Assessorati alla Cultura ed al Turismo del Comune di Monghidoro in collaborazione con Ufficio IAT e Il Centro Studi Euterpe Mousiké.

“L’iniziativa, voluta fortemente dall’Amministrazione Comunale, evidenzia una grande attenzione nei confronti della valorizzazione culturale del territorio e della vocazione turistica del Comune dell’Appennino tosco-emiliano”, dichiara il Sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi, che detiene anche la delega alle Politiche Culturali.

I Concerti della Cisterna rientrano in Bologna Estate 2019, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

La rassegna apre le danze stasera, martedì 9 luglio 2019, ore 21:00 con il duo Harp & Hang. Il duo, formato da Marianne Gubri (Arpa) e Paolo Borghi (Hang e Percussioni), propone un accostamento inedito di sonorità suggestive tra l’arpa, strumento classico dalla lunga storia musicale e l’hang, una modernissima percussione di origine svizzera. Le loro composizioni si ispirano al repertorio delle musiche antiche, celtiche, tribali ed etniche, ma anche nello stile minimalista e moderno, in un amalgama dal sapore magico.

Tutti i concerti si terranno presso la Piazzetta San Leonardo di Monghidoro (BO). Inizio Spettacolo ore 21.00. Entrata gratuita

Per informazioni: ilportodellearti@gmail.com – www.ilportodellearti.wordpress.com – IAT Monghidoro 331-4430004