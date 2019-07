Al via le iscrizioni ai corsi musicali dell’Istituto Merulo

Sono aperte fino al 31 luglio le iscrizioni ai corsi di musica dell’Istituto musicale “C. Merulo”, sede montana dell’Istituto Superiore di Studi musicali “Peri-Merulo”. L’Istituto musicale da oltre 50 anni offre una qualificata istruzione musicale rivolta a tutte le età, e propone anche per il prossimo anno scolastico la possibilità di frequentare i corsi strumentali di chitarra, clarinetto, fisarmonica, flauto, pianoforte, tromba, trombone, violino, viola e violoncello. Due le novità per il nuovo anno accademico: l’avvio del corso di percussioni, strumenti dal suono ricco e affascinante, e il laboratorio secondo il Metodo Suzuky per avviare alla musica anche i bambini molto piccoli assieme ai loro genitori.

I bambini della scuola primaria potranno avvicinarsi al mondo musicale con i corsi “Primi suoni” e “Musicainsieme” dove ci sarà la possibilità di studiare uno strumento anche in gruppo e sperimentare un approccio divertente e rigoroso alla grammatica musicale. A partire dagli 11 anni gli studenti, oltre allo studio dello strumento, potranno partecipare all’attività d’orchestra e corale, alle materie musicali di base, di storia della musica e armonia, tutti corsi che contribuiscono a una completa formazione ed educazione musicale dei ragazzi. Prosegue in questo modo l’impegno dell’Istituto per offrire a tutto l’Appennino progetti di formazione musicale innovativi e rispondenti ai bisogni della comunità.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria dell’istituto musicale in via Roma 4 a Castelnovo Monti, tel 0522 610206, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.