Cena e concerto a Castelnovo Sotto per festeggiare la piazza riqualificata

Giovedì 11 luglio sarà grande festa a Castelnovo con l’inaugurazione della riqualificata piazza Prampolini. A partire dalle 20 tutti a tavola in via Gramsci con tortelli verdi, hamburger, patatine fritte, gnocco e affettati. La prenotazione è obbligatoria, entro la sera di mercoledì 10 luglio, nei negozi Zeta Sport, Aci BlueService, Monica Fiori e Piante.

Alle 21.30, dopo il saluto del sindaco Francesco Monica, grande concerto “Ma noi no”, band che propone cover dei Nomadi e che, per l’occasione, suonerà insieme al leader del gruppo di Novellara Beppe Carletti.

***

I lavori di riqualificazione della piazza sono iniziati nel luglio 2018 e sono proseguiti per stralci al fine di favorire comunque la vivibilità del centro storico. Poco dopo l’avvio del cantiere sono emersi i resti di un antico edificio risalenti al periodo compreso tra il XIV e il XVI secolo, appartenenti a una struttura esterna pertinente all’antica Rocca. L’amministrazione ha coinvolto la Soprintendenza che ha catalogato e fotografato i ritrovamenti. Il 17 agosto è stata organizzata una visita agli scavi aperta a tutta la cittadinanza e successivamente i resti sono stati ricoperti come da indicazione della Soprintendenza stessa. Nel mese di febbraio 2019 la piazza è stata resa fruibile per le sfilate del Carnevale e a fine maggio i lavori di riqualificazione si sono conclusi.

Per abbellire e rendere maggiormente funzionale la piazza l’amministrazione ha investito 600mila euro, dei quali 250mila euro ottenuti attraverso un finanziamento regionale destinato ala valorizzazione dei centri commerciali naturali.

Gli ultimi passaggio per completare l’area saranno l’installazione dell’arredo urbano e la razionalizzazione degli spazi nella piazzetta della Posta.