Cicloturista morto sulle colline di Monte San Pietro

Un cicloturista di 47 anni, Marco D’Angelo, di cui era stata denunciata la scomparsa nella serata di ieri, è stato trovato morto questa mattina sulle colline di Monte San Pietro. L’uomo, caduto con la bici in un piccolo dirupo, ha fatto un volo di circa 5 metri e, nonostante indossasse il casco, ha probabilmente battuto la testa ed è morto sul colpo.

Appassionato di mountain bike, era partito dopo cena da San Giovanni in Persiceto, dove abita con la moglie, per fare un giro in zona Valsamoggia. Aveva lasciato l’auto a Crespellano e da lì aveva imboccato un sentiero con la bici. In tarda serata la moglie, non vedendolo rientrare, ha dato l’allarme facendo scattare le ricerche di Carabinieri e Vigili del fuoco, che hanno anche sorvolato la zona con l’elicottero. Il Pm di turno non ha disposto ulteriori indagini.