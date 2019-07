Consiglio Comunale Fiorano: nominati i capigruppo e le commissioni

Ieri sera, lunedì 8 luglio 2019, convocata dal presidente Alessandro Reginato, si è svolta a Casa Corsini la seconda seduta del Consiglio Comunale, che ha trattato in punti previsti all’ordine del giorno: la costituzione dei Gruppi Consiliari e la designazione dei capigruppo; la composizione delle Commissioni Consiliari; gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni; l’avvio del procedimento unico in variante alla strumentazione urbanistica vigente, relativo all’Immobiltech e la variante con la modifica ad alcune norme del Rue.

Il ‘Partito Democratico’, che ha scelto Federico Remigio, è formato anche da Mohamed El Kholti, Gian Battista Giuliani, Giuseppe Crocco, Matteo Andreoli, Alessandro Reginato.

La lista ‘Francesco Tosi è il mio sindaco’, composta anche da Donato Gualmini, Maria Luisa Cuoghi e Matteo Beneventi, ha scelto Stefano Manfredini.

Il gruppo ‘Lega Salvini Premier’, che ha indicato Graziano Bastai, è composto anche da Roberto Montorsi, Roberto Orsi, Margherita Bastai, Luciano Schianchi, Massimo Roggiani.

Sono quindi stati scelti i componenti delle Commissioni Consiliari.

Compongono la ‘Commissione attività e affari generai, come membri effettivi, Giuseppe Crocco, Matteo Andreoli, Maria Luisa Cuoghi, Graziano Bastai e Luciano Schianchi; come membri supplenti Federico Remigio, Mohamed El Kholti, Stefano Manfredini, Roberto Montorsi, Margherita Bastai.

La ‘Commissione governo del territorio e tutela dell’ambiente’ è formata, come effettivi, da: Federico Remigio, Mohamed El Kholti, Donato Gualmini, Roberto Montorsi, Margherita Bastai; come supplenti da Gian Battista Giuliani, Matteo Andreoli, Matteo Beneventi, Graziano Bastai, Roberto Orsi.

La ‘Commissione sviluppo economico’ ha, come effettivi: Giuseppe Crocco, Matteo Andreoli, Stefano Manfredini, Roberto Montorsi, Graziano Bastai; come supplenti Gian Battista Giuliani, Federico Remigio, Donato Gualmini, Roberto Orsi, Luciano Schianchi.

La ‘Commissione attività formative e politiche sociali, culturali e scolastiche è composta dagli effettivi Gian Battista Giuliani, Federico Remigio, Matteo Beneventi, Massimo Roggiani, Roberto Orsi e dai supplenti Giuseppe Crocco, Mohamed El Kholti, Maria Luisa Cuoghi, Margherita Bastai. Luciano Schianchi.

Queste scelte si aggiungono a quelle effettuate nella prima seduta quando furono scelti Alessandro Reginato come Presidente del Consiglio e Graziano Bastai come vicepresidente; a partecipare al Consiglio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico furono eletti Gian Battista Giuliani, Donato Gualmini e Graziano Bastai.

Nell prima seduta sono stati votati anche i componenti effettivi della Commissione Elettorale: come effettivi il sindaco Francesco Tosi, Maria Luisa Cuoghi, Giuseppe Crocco e Roberto Montorsi; come supplenti Matteo Andreoli, Matteo Beneventi, Roberto Orsi e sono stati scelti i componenti della ‘Commissione popolare per la formazione degli elenchi dei giudici popolari’, come previsto dalle norme; è presieduta dal sindaco Francesco Tosi ed è composta da Matteo Beneventi e Luciano Schianchi.