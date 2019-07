Deve scontare una pena, rintracciato dalla Polfer a Vergato

Il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Porretta Terme, durante i potenziati servizi di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, estesi come di competenza all’interno della stazione di Vergato, nel pomeriggio di ieri 8 luglio, ha identificato un giovane, K.F., albanese di 36 anni, con precedenti di polizia a suo carico.

In particolare nel corso del controllo è emerso che per lo straniero è risultato nella banca dati della Polizia un ripristino di un ordine di carcerazione precedentemente sospeso, relativamente ad una condanna emessa dal tribunale di Ravenna nel 2014, per un furto commesso a Brisighella (RA) nel lontano 2007, per cui risultava una pena da espiare di 3 mesi, oltre al pagamento della somma di 150 euro. Accompagnato negli uffici Polfer di Bologna lo straniero, al termine degli accertamenti di rito, è stato dichiarato in stato di arresto ed accompagnato presso la locale Casa Circondariale per espiare la pena residua.