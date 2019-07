Il 10 luglio tornano i Mercoledì Rosa ad animare il centro storico di Reggio Emilia

Il 10 luglio ancora una volta il centro storico di Reggio mostrerà tutta la sua vitalità con una nuova serata dei Mercoledì Rosa, l’evento estivo più atteso dai reggiani. Le piazze e strade più belle e suggestive del centro ospiteranno concerti live, momenti dedicati al ballo, altri al benessere, con divertimento garantito per tutta la famiglia, senza tralasciare ovviamente i bambini.

Da segnalare in particolare in piazza Prampolini, dalle ore 21 un evento promosso da Iren: i Bandarabà accompagneranno il pubblico in un grande viaggio nella storia della migliore musica dance di ogni epoca, per un concerto tutto da ballare e cantare. In via Emilia Santo Stefano altri due concerti live: i Triple Plug, trio acustico che propone cover dagli anni ’60 ad oggi, e il Duo Enigma, pianoforte e voce con cover pop. In piazza Martiri del 7 Luglio, suonerà invece l’ALiKE Band, che propone pop acustico che gioca con le voci e sperimenta nuove armonizzazioni. Nella stessa piazza torna Verso Natura Game con Cacciatori di Gusto: un laboratorio tattile e olfattivo per bambini con la frutta di Verso Natura, con il contributo di Conad e a cura di Associazione Arte in Gioco. In piazza della Vittoria ci sarà alle 21.30 una esibizione di Capoeira, la celebre arte marziale e forma di danza brasiliana, a cura di Escola da Capoeiragem, e nella stessa piazza gli eventi per bambini Città Asinabile, in collaborazione con Asineria Didattica Aria Aperta, per interagire con i docili amici a quattro zampe, e Scuderie in Città, in collaborazione con la Scuderia del Sesto Miglio e Ranch Piccola Horse Asd. Sotto l’Isolato San Rocco torna la magia del ballo argentino per eccellenza con l’associazione Barrio de Tango, per scoprire un modo di emozioni e di sorrisi in un abbraccio.

Molto originale e affascinante la proposta di piazza San Prospero: uno spettacolo di acrobatica aerea con trapezio, corda, tessuti, cerchio e cinghie e accompagnato da dj set a cura di Acrobatica-aerea Reggio Emilia. In piazza Fontanesi invece spazio al soul e blues del Martina Logan Trio (Martina Logan voce, piano e chitarra; Max Scarcia chitarra; Alberto Linari piano e loop station).

Una nuova, interessante proposta anche per i Mercoledì Rosa ai Musei Civici, per questa occasione negli spazi della Galleria Parmeggiani, in corso Cairoli 2: dalle ore 20.30 l’evento “Galleria Infestata”, a cura de Il Fortunale.

Mercoledì sera inoltre corso Garibaldi sarà “Special Street”, a cura di Ati Corso Garibaldi: eventi speciali e per l’occasione strada chiusa al traffico. Presso il Bar White saranno proposti balli country in collaborazione con Wild Angels, mentre presso il Bar Milk il live dei Liga Nos A Malo. Lungo la strada ci sarà la gimcana per bambini e ragazzi Grillo Triciclo.