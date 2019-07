Narrazioni itineranti e filastrocche con “Storie camminanti… in pineta” a Castelnovo Monti

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna anche quest’anno l’iniziativa per bambini e adulti “Storie camminanti… in pineta”: giovedì 11 luglio, alle ore 17.30, partirà infatti una narrazione itinerante di storie e filastrocche, all’interno dell’affascinante cornice boschiva della pineta di Monte Bagnolo.

L’iniziativa è organizzata da Biblioteca Comunale Raffaele Crovi di Castelnovo Monti e dai lettori volontari di Arcunta – Noncorso di lettura ad alta voce, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, per promuovere la cultura del libro e della lettura, oltre al piacere dello stare insieme, tra i più piccoli e non solo.

Oltre alla narrazione, le famiglie potranno partecipare anche a un laboratorio creativo a tema e a una merenda finale, trascorrendo un pomeriggio in compagnia, camminando a contatto con la natura e lasciandosi coinvolgere da magiche storie.

In caso di maltempo la narrazione sarà rinviata a data da destinarsi.

Per informazioni:

Biblioteca Comunale Raffaele Crovi di Castelnovo Monti · tel. 0522 610204 · biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it · www.comune.castelnovo-nemonti.re.it