Reggio Emilia: nuovo appuntamento della rassegna estiva ‘Un giro non solo di Jazz’

Proseguono gli appuntamenti nell’incantevole cornice degli Orti di Santa Chiara (Spazio Gerra piazza XXV Aprile, 2) con la rassegna Un giro non solo di Jazz, organizzata dall’associazione ICS in collaborazione con la Fondazione Palazzo Magnani e Controtempi nell’ambito di Restate 2019.

Giovedì 11 luglio, alle 21.30, protagonista della serata, a ingresso libero, è Sara Loreni, la cantante, autrice e musicista parmigiana che rappresenta un caso di produzione artistica unico nel panorama nazionale. Armata di strumenti elettronici come la loop station con cui tratta ed armonizza le voci, l’interprete sarà capace di affascinare il pubblico con la sua sensibilità e originalità. Sara Loreni è una cantautrice, ha esordito con l’ep “loop solo” (2012) presentato da Rockit, a cui è seguito “Mentha” (Maciste Dischi, 2015). Nel 2017 la sua cover di “Labirinto” di Cristina Donà è uscita nell’album Tregua 1997 – Stelle buone 2017. Precedentemente ha vinto il Premio Ciampi e il Premio MEI e Regione Emilia Romagna “Musica libera. Libera la musica”.

La musicista ha suonato in tutta Italia e all’estero partecipando anche al “Moon in June” sul palco con Gary Lucas (coautore e chitarrista di J. Buckley), a “Stazioni Lunari” con Cristina Donà, Paola Turci e Ginevra Di Marco, alla festa del primo maggio in Piazza Maggiore a Bologna, a TEDx Reggio Emilia, al Festival della Letteratura e nel 2016 è stata convocata da Vinicio Capossela per il tour estivo.

Diverse le esperienze in TV: nel 2015 ha partecipato alla IX edizione di X Factor decidendo di abbandonare la trasmissione dopo essere stata ammessa agli Home Visit, è stata ospite musicale di “Quelli che il Calcio” condotta da Nicola Savino su Rai Due.

Attualmente è ospite musicale fissa di Beati Voi in onda su TV2000 e condotta da Beatrice Fazi e lavora al nuovo disco.

Ad aprire il concerto saranno le parole e gli assaggi del Gruppo Orti di Santa Chiara. La serata, è organizzata in collaborazione con Il Pozzo Ristorante Enoteca e Dumas.

Per ulteriori informazioni: 0522 585654 | www.spaziogerra.it | spaziogerra@comune.re.it