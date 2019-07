Spazi Eletti: Gek Tessaro e il suo Libero Zoo

Spettacolo emozionante per bambini ed adulti in programma giovedì 11 luglio alle 21.30 nel Parco della Biblioteca di Formigine: LIBERO ZOO di e con GEK TESSARO, quarto appuntamento della rassegna estiva Spazi Eletti, organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Formigine. Narratore e illustratore pluripremiato di fama internazionale, Gek Tessaro porta a Formigine il suo nuovo spettacolo di teatro disegnato, dove il mondo delle bestie celebra la vita e la meraviglia delle differenze, si muove, canta e incanta. Nella suggestione del parco notturno un libro enorme si anima, si colora e si racconta, grazie alle sue magiche proiezioni.

Tessaro è autore poliedrico, si muove tra letteratura per l’infanzia, illustrazione e teatro. Dal suo interesse per “il disegnare parlato, il disegno che racconta” nasce “il teatro disegnato”. Sfruttando le impensabili doti della lavagna luminosa, con una tecnica originalissima, dà vita a narrazioni tratte dai suoi testi e a performance teatrali coinvolgenti ed efficaci. I suoi libri hanno ottenuto importanti riconoscimenti in Italia e all’estero, tra i più recenti nel 2019 il Premio Nazionale di letteratura per l’infanzia Sardegna – Albino Bernardini proprio per il libro “Libero zoo”, dal quale è tratto lo spettacolo, nel 2018 il Premio Procida – Il mondo salvato dai ragazzini , nel 2017 il Premio Luigi Malerba. L’iniziativa è a ingresso libero, in caso di maltempo si terrà in Auditorium Spira Mirabilis in via Pagani, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Info: Biblioteca Ragazzi Matilda – 059 416356.