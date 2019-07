Storie a lume di candela al Multiplo di Cavriago

E’ ormai tutto pronto per “Storie a lume di candela”. Giunto alla terza edizione, questo appuntamento si svolgerà, come d’abitudine, nel parco del centro cultura Multiplo giovedì 11 luglio alle 21. Quest’anno le storie narrate avranno un filo conduttore: la Luna. E’ stato scelto questo tema per ricordare i cinquant’anni dal primo sbarco sulla Luna, che ricorrerà il 20 luglio di quest’anno. A partecipare attivamente all’iniziativa, come sempre, saranno molti cittadini, volontari, maestre ed ex maestre del paese. Ecco i protagonisti: Patrizia Tedeschi, Corrado Bonilauri, Marco Bonali, Francesca Boassa, Paola D’Agostino, Liliana Carta, Agnese Monti, Eddi Fantini, Rossella Acquatici, Nilla Costoli, Patrizia Margini, Simona Gambini, Barbara Codeluppi, Federica Merli e Pina d’Amico.