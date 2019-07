Torneo Internazionale Tennis Europe Junior Tour dello Sporting: nel singolare tutti i big approdano agli ottavi

Nonostante le abbondanti piogge che hanno costretto l’organizzazione a trasferire gli incontri nella struttura indoor, si sono conclusi nella giornata di oggi i primi turni dei tabelloni principali maschile e femminile del Torneo Internazionale Tennis Europe Junior Tour, Memorial Rossini, Trofeo BPER Banca.

A dominare la scena sono stati i singolari maschili, dove quasi tutti i big hanno confermato i pronostici vincendo agevolmente i loro incontri e approdando agli ottavi di finale. L’unico guizzo è stato quello di Jacopo Menegazzo, proveniente dalle qualificazioni, che ha avuto la meglio su Teo Masera (testa di serie numero 4) solamente al terzo set per 63 36 64. Anche per il tabellone femminile una sorpresa, la wild card Anastasia Bertacchi ha battuto la testa di serie numero 7 Matilde Ercoli con il punteggio di 64 76. Per il resto tutto come da pronostico con le prime teste di serie già agli ottavi di finale.

Come detto, a causa del maltempo gli incontri sono stati spostati al coperto, vi è stato pertanto un ritardo di un’ora circa sul programma, per questo motivo non siamo in grado di darvi i risultati degli incontri dei quarti di finale dei tabelloni di doppio e dell’incontro clou di singolare maschile fra Bondioli e Iemmi scesi in campo alle ore 19.

Il programma di domani inizierà alle ore 10 e proseguirà per tutta la giornata. Ad aprire le danze saranno gli incontri di singolare femminile con Viola Turini (numero 1 del tabellone) opposta alla francese Claudia Di Leonardo. Nel maschile Mattia Ricci (numero 1 del tabellone in foto) sarà impegnato contro Federico Garbero nella seconda tornata di incontri, in programma verso le 11.30. Nella terza serie di incontri, non prima delle 13, saranno ancora i maschi a farla da padrone e poi si passerà agli incontri dei quarti di doppio.

L’incontro clou della giornata, previsto non prima delle 18, sarà un doppio fra il tandem Bondioli/Ricci e la coppia vincitrice fra Angelini/Caporali e Chieffo/Fani.

L’ingresso come sempre sarà libero per assistere agli incontri.

Ricordiamo che tutti gli aggiornamenti dei tabelloni e degli orari sono disponibili sul sito della Federtennis provinciale www.fitmodena.com.