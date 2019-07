Giovane denunciato ad Imola per oltraggio a pubblico ufficiale

I Carabinieri della Stazione di Imola hanno denunciato un 23enne marocchino per oltraggio a pubblico ufficiale. E’ successo ieri mattina durante una pattuglia a piedi che i militari stavano effettuando nella “Galleria Risorgimento”, davanti a Piazza Caduti per la Libertà. Alla vista dei Carabinieri che si stavano avvicinando per procedere all’identificazione, il marocchino ha iniziato a insultarli cercando di temporeggiare il controllo che è stato successivamente portato a termine con l’ausilio di un’altra pattuglia dell’Arma che ha accompagnato il giovane in caserma per il fotosegnalamento. La procedura ha consentito di accertare l’identità del soggetto, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di armi e immigrazione clandestina.