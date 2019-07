Reggio Emilia: sorprende un soggetto a danneggiare un’auto nel parcheggio e viene colpito con un bastone

Ieri sera poco dopo le 21.00, presso un noto centro commerciale in Piazzale Atleti Azzurri D’Italia, un dipendente di un negozio della galleria, è stato aggredito alle spalle con un bastone, avendo sorpreso un soggetto a danneggiare un’auto nel parcheggio.

La Squadra Volante della Questura, intervenuta su richiesta del malcapitato, ha rintracciato il responsabile dell’aggressore, certo S.O. classe’40 che, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso, all’interno di quest’ultimo, di tre bastoni, tutti della lunghezza di 120 cm, con sopra scritte farneticanti. L’uomo veniva deferito in stato di libertà per lesioni aggravate e porto di strumenti atti all’offesa, mentre i bastoni venivano sequestrati.