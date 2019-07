Davide Romani eletto Vicepresidente del Consiglio Comunale di Formigine nel corso dell seconda seduta

Davide Romani è stato eletto Vicepresidente del Consiglio Comunale nel corso del secondo Consiglio formiginese. Il suo nome ha ottenuto l’unanimità dei consensi dei consiglieri comunali dopo l’inghippo del primo consiglio. “Il nome di Romani – dichiara una nota del Gruppo Lega Salvini Premier – era già stato proposto alla prima seduta con il benestare apparente di tutte le forze d’opposizione. Invece in quell’occasione risultò eletta, su proposta della maggioranza e con i soli voti della stessa, la dimissionaria Marina Messori con la sorpresa generale delle forze d’opposizione. La carica di Vicepresidente del Consiglio deve essere espressione dell’opposizione e non della maggioranza ed è per questo che la seduta del primo Consiglio comunale risultò anomala”.

“Dal nostro punto di vista – prosegue il Gruppo Lega Salvini Premier – le cariche istituzionali non devono essere “spartire” in base ai voti personali ma bensì in base all’esperienza, all’impegno e all’onestà nei confronti degli elettori, ed è per questo motivo che abbiamo proposto Davide Romani persona che dal nostro punto di vista rappresenta le qualità necessarie per ricoprire questa carica. Siamo lieti che abbia ottenuto la fiducia di tutti i membri del consiglio e gli auguriamo buon lavoro”.