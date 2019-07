Memorial Rossini-trofeo Bper banca. Domani le semifinali dei singolari e le finali del doppio

Inizia domani mattina lo sprint per la conquista del gradino più alto del podio della nona edizione del Memorial Rossini Trofeo BPER Banca, torneo internazionale giovanile Tennis Europe Junior Tour Combined, giocato sui campi in terra rossa dello Sporting Club Sassuolo.

Oggi si sono giocati i quarti di finale, maschili e femminili, dei tabelloni di singolare che hanno determinato i pretendenti alle finalissime. Nella parte alta del tabellone sarà un derby fra Mattia Ricci e Federico Bondioli rispettivamente testa di serie nr. 1 e nr. 3 del seeding, tesserati entrambi per Sporting che si sfideranno per il primo posto libero in finale. Nella parte bassa del tabellone, l’altra semifinale sarà fra Lorenzo Carboni e Lorenzo Sciahbasi, quest’ultimo è riuscito nell’impresa di estromettere la seconda testa di serie Versteegh, dalla corsa alla finale.

Risultati quarti di finale maschili: Mattia Ricci batte Filippo Caporali 63 46 64, Federico Bondioli batte Corrado Chieffo 46 64 63, Lorenzo Carboni batte Matteo Salvi 64 75 e Lorenzo Sciahbasi batte Alessandro Versteegh 64 62.

Per il tabellone femminile la semifinale della parte alta vedrà opposte Viola Turini ed Emma Ottavia Ghirardato mentre nella parte bassa scenderanno in campo Gaia Parravicini e Camille Grimoux, anche quest’ultima è riuscita a interrompere la corsa della testa di serie numero 2, Valentina Trevisan, verso la finale.

Risultati quarti di finale femminili: Viola Turini batte Sofia Maffeis 67 64 61, Emma Ottavia Ghirardato batte Francesca Pace 64 06 63, Gaia Parravicini batte Anastasia Bertacchi 60 60 e Camille Grimoux batte Valentina Trevisan 62 61.

Sempre oggi si sono giocate le semifinali dei doppi maschile e femminile. Le prime a scendere in campo sono state le ragazze con la prima testa di serie del tabellone, la coppia Parravicini/Trevisan, che ha sconfitto 76 62 la coppia Barbarossa/Pace nella parte alta del tabellone. Nella parte bassa il tandem Picchi/Carpi con un secco 63 64 ha sconfitto la coppia Davi/Greco.

A seguire sono scese in campo le semifinali maschili con il tandem sassolese Bondioli/Ricci, prima testa di serie del tabellone che con un perentorio 62 62 hanno sconfitto la coppia Burzi/Comino, numero 4, che in finale incontreranno la coppia Sciahbasi/Versteegh che ha battutto per 76 61 Callerio/Garbero.

Il programma della giornata di domani prevede alle ore 11,30 le semifinali dei singolari femminili, a seguire le semifinali maschili, non prime delle 16,30 la finale del doppio femminile e non prima delle 18,00 al finale del doppio maschile.

L’ingresso allo Sporting Club Sassuolo, per seguire gli incontri, sarà come sempre libero.

Sul sito www.fitmodena.com troverete tutti i tabelloni aggiornati e gli orari di gioco.