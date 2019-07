Arrivano Traorè e Toljan e il Sassuolo inizia la sua settima stagione in serie A

Il Sassuolo inizia la sua settima stagione consecutiva in serie A: nel pomeriggio primo allenamento nel nuovissimo centro sportivo, il Mapei Football Center, domani test fisici e domenica la partenza per il ritiro di Vipiteno dove la squadra resterà fino al 31 luglio con una novità: è di queste ore l’ufficializzazione dell’arrivo (prestito biennale e obbligo di riscatto dall’Empoli) di Hamed Junion Traorè, centrocampista classe 2000. E sempre oggi sono stati presentati altri due volti nuovi della compagine emiliana, il difensore classe ’94, Jeremy Toljan che arriva in prestito dal Borussia Dortmund e Marco Sala, difensore del ’99, lo scorso anno all’Arezzo ma di proprietà dell’Inter. Le cessione di Sensi all’Inter e di Demiral alla Juve sono le uscite più significative, Traorè e Toljan i sostituti.