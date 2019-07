Scontro frontale tra due veicoli a Pianoro

Scontro tra autoveicoli questo pomeriggio dopo le 14 in via Zena all’altezza del civico 117 in località Botteghino di Zocca nel comune di Pianoro. Un Mercedes Vito e una Ford Ka, che marciavano in direzioni opposte,si sono scontrati frontalmente nei pressi di una curva. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Pianoro, intervenuti con una squadra al completo. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza le due vetture, staccando tutti i contatti elettrici dei veicoli per prevenire eventuali principi d’incendio.

Hanno, poi, proceduto alla liberazione della strada dai detriti e dai due mezzi che ostruivano la carreggiata. La circolazione stradale è rimasta interrotta per circa mezz’ora per le operazioni di soccorso. Le persone che viaggiavano sui due veicoli sono state medicate e trasportate in ospedale. Sul posto anche il personale del 118 con l’elicottero e la polizia locale che ha provveduto alla gestione del traffico. Disagi alla circolazione.