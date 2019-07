A Modena da lunedì controlli sull’uso delle cinture in auto

Da lunedì 15 al 21 luglio la Polizia Locale di Modena intensificherà i controlli sui veicoli rivolgendo un’attenzione particolare al corretto uso dei sistemi di ritenuta.

Obiettivo della campagna è sensibilizzare gli automobilisti e i passeggeri dei veicoli sull’importanza dell’utilizzo corretto delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.

Il controllo su strada sarà eseguito da pattuglie appartenenti alle Unità Territoriali e al Pronto Intervento, dislocate in varie zone della città al fine di presidiare tutto il territorio comunale.

La campagna rientra, più in generale, nell’ambito del programma comunale per la Sicurezza stradale che prevede interventi e azioni finalizzate a sostenere e promuovere la mobilità sostenibile, soprattutto in sicurezza.

L’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza sui sedili anteriori e posteriori e dei sistemi di ritenuta per bambini è punito dall’articolo 172 del Codice della strada con una sanzione amministrativa di 83 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida del conducente. Se a non utilizzare la cintura è un passeggero maggiorenne, la sanzione sarà applicata direttamente a lui (senza decurtazione di punti); nel caso invece di minori, la sanzione viene applicata al conducente o al passeggero tenuto alla sorveglianza del minore.

Se nel periodo di due anni il conducente incorre nella violazione per almeno due volte, sarà applicata anche la sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

Le cinture di sicurezza devono essere omologate e riportare nell’etichetta i dati di omologazione. Inoltre, chi, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne alteri o ne ostacoli il normale funzionamento è soggetto al pagamento di una sanzione pari a 40 euro.

I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con sistema di ritenuta adeguato al loro peso e di tipo omologato, mentre è vietato trasportare bambini utilizzando seggiolini di sicurezza rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag (salvo che questo non si possa disinserire) in quanto l’azionamento dell’airbag può provocare gravissime lesioni.

Nel sito del Comune di Modena, nelle pagine delle Politiche della Legalità e sicurezze, sezione Sicurezza stradale, sono disponibili i materiali della campagna “Viaggiare sicuri con mamma e papà”, realizzata nell’ambito del piano comunale per la Sicurezza stradale, che illustrano come trasportare in sicurezza i bambini secondo la normativa prevista dal Codice della Strada.