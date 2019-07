Escursionista soccorsa in zona Taburri

I tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna – Stazione Monte Cimone sono intervenuti questo pomeriggio poco prima delle 16 per prestare soccorso a un’escursionista scivolata nel territorio di Fanano mentre scendeva lungo il sentiero Cai 431 dal Libro Aperto al rifugio “I Taburri”.

Nella caduta ha accusato un trauma alla caviglia che ha condotto alla richiesta d’intervento dell’elicottero 118 di Pavullo che, giunto sul posto in campo aperto, ha imbarcato la donna conducendola all’ospedale di Pavullo. I tecnici Saer hanno quindi provveduto a far scendere in sicurezza gli amici che stavano conducendo l’escursione con lei.