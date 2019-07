Si amputa un dito: turista soccorsa al camping Le Polle

I tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna – Stazione Monte Cimone sono intervenuti questa mattina per prestare soccorso a una 63enne residente in provincia di Arezzo feritasi nell’area del camping Le Polle (Riolunato). La donna, B.L. le iniziali, turista che stava trascorrendo un periodo di villeggiatura nel camping, era salita sul muretto di recinzione dell’area quando verso le 10.30 è scivolata ed è successa la fatalità: le è rimasta impigliata nella rete di recinzione la fede nuziale, e nella caduta verso il basso le si è strappato il dito anulare sinistro.

Immediato l’allarme, che ha portato sul posto in pochissimi minuti la squadra di terra del Saer in pronta partenza, che con l’infermiere ha prestato le prime medicazioni tamponando la ferita nel dito amputato. Sul posto anche le ambulanze di Fiumalbo e Pievepelago. È stato quindi richiesto l’intervento dell’elicottero 118 di Pavullo che ha trasportato la donna, rimasta sempre cosciente, al Policlinico di Modena per l’immediato trasferimento nella Struttura Complessa di Chirurgia della mano.