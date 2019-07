Gp di Gran Bretagna: quarto podio consecutivo per Leclerc

Charles Leclerc ha ottenuto il quarto podio di fila, il quinto della sua stagione, giungendo al terzo posto nel Gran Premio di Gran Bretagna, sul circuito di Silverstone.

Grandi duelli. La corsa ha visto proprio il pilota monegasco grande protagonista, capace come è stato di lottare con il coltello tra i denti dal primo all’ultimo giro, compreso quando una Safety Car lo ha costretto a perdere alcune posizioni. Memorabili i duelli con Max Verstappen prima della neutralizzazione, splendido il sorpasso con il quale si è sbarazzato di Pierre Gasly mentre era in rimonta dopo essere scivolato in sesta posizione.

Sebastian. Peccato per la gara di Sebastian Vettel, che era riuscito a sfruttare la Safety Car per rimontare dalla sesta alla terza posizione. Il tedesco ha commesso un errore nel tentativo di rispondere all’attacco che gli era stato sferrato da Max Verstappen. La Ferrari ha colpito la Red Bull e per Sebastian è stata necessaria una sosta ai box che lo ha costretto a perdere molto tempo. Per lui anche dieci secondi di penalità che lo hanno relegato al 16° posto finale. Prossimo appuntamento fra due settimane in Germania.