Reportage sotto le stelle nel parco del centro cultura Multiplo di Cavriago

Giovedì 18 luglio alle 21 torna l’appuntamento per gli amanti della fotografia e dei viaggi grazie al Fotogruppo 60, formato da appassionati di fotografia e di viaggi, che mostreranno reportage fotografici e i video fatti in diverse città del mondo. Denis Fornaciari porterà gli spettatori stavolta alla scoperta delle bellezze dell’Islanda, terra di ghiaccio e fuoco, Ormes Imovilli invece condurrà alla scoperta delle bellezze della Romania, della Croazia e di Matera. I reportage sotto le stesse proseguiranno giovedì 22 agosto, alle 21: si potranno vedere i reportage di Mauro Pioli fatti in Etiopia, Valle dell’Omo, in Israele, a Calcutta, e quello di Stefania Pattini fatto a Cracovia. L’ingresso ai vari appuntamenti è libero.