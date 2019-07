Trovato in sella a bici rubata, 17enne nei guai

L’hanno fermato ancora in sella ad una bici da corsa rubata poco prima ad uno scandianese. A finire nei guai un 17enne che, non avendone giustificato la provenienza, si è guadagnato una denuncia per ricettazione. I fatti risalgo a sabato scorso quando i militari della Stazione di Casalgrande, impegnati in uno dei consueti servizi preventivi sul territorio, notano il giovane gironzolare per il paese con la bici da corsa.

Inevitabile il controllo. Davanti alla mancata giustificazione della provenienza della bicicletta, i Carabinieri hanno accertato come la stessa fosse del tutto corrispondente a quella per la quale uno scandianese, poco priva, ne aveva denunciato il furto.

Da qui la segnalazione del ragazzo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Minorenni di Bologna, dinanzi alla quale dovrà ora rispondere del reato di ricettazione. La bici riconosciuta dal proprietario è stata restituita.