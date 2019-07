Dal 18 luglio la 25esima Festa della Birra a Sasso Marconi

Dal 18 al 21 luglio “A Tutta Birra Sassofest”, la festa della birra di Sasso Marconi, torna ad animare il Parco Marconi con l’edizione n. 25, confermandosi una delle manifestazioni più longeve e attese dell’estate sassese per la sua particolare formula che permette di coinvolgere tanti giovani offrendo al tempo stesso spunti di interesse a famiglie e persone di tutte le età.

Se l’indiscussa protagonista della manifestazione è infatti la birra (alla mitica Augustiner si affiancano diverse altre tipologie, tra cui i prodotti dei microbirrifici artigianali del territorio e la birra analcolica per chi guida), nelle quattro serate di festa si possono provare le specialità della cucina (che affianca piatti tipici bavaresi ai sapori della tradizione bolognese) e assistere alle performance live di scatenate band: ad animare le serate della 25ª Sassofest saranno i “Joe Dibrutto” (cover band già conosciuta e apprezzata dai visitatori della festa) e i tributi a Ligabue e J-AX e Fedez, a cura rispettivamente di “Ligastory” e “Senza filtro”.

A chiudere in grande stile l’edizione 2019 saranno le selezioni dei concorsi nazionali di bellezza “Miss Grand Prix” e “Mister Italia”, che domenica 21 luglio fanno tappa alla Sassofest: a presentare la serata sarà la nota cantautrice e conduttrice televisiva Jo Squillo.

L’appuntamento è per il 18-19-20-21 luglio, dalle 19.30, nella cornice naturale del Parco Marconi di Viale Kennedy (nella zona centrale del paese).

Per info e dettagli sul programma: www.sassofest.it

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza, a testimonianza dello spirito di solidarietà che da sempre anima la festa e che negli anni ha consentito di finanziare importanti interventi di utilità sociale, come i defibrillatori del progetto “Sasso nel cuore”, l’elisuperficie di via S. Lorenzo e le lavagne multimediali per le scuole.