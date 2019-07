Giovedì 18 a Montese incontro sulla sicurezza in azienda

Giovedì 18 luglio alle ore 18, presso la sede Lapam di Montese in via Panoramica 95, l’associazione propone un incontro sul tema della salute e sicurezza in azienda, dalla valutazione dei rischi al modello organizzativo, evoluzione della normativa e della giurisprudenza.

Alessandro Cei, responsabile di Progetto Ambiente Sicuro, parlerà dell’evoluzione della normativa e della giurisprudenza, oltre che dei relativi obblighi e responsabilità; Diego Todeschini di Terapeutica, tratterà invece della parte legata alla medicina del lavoro.