Note d’Estate chiude venerdì 19 luglio con Simone Cristicchi

Ultimo appuntamento, venerdì 19 luglio, per la rassegna Note d’Estate, proposta dal Comune di Sassuolo in collaborazione con la Fondazione Arturo Toscanini ed il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

A partire dalle ore 21,15 con ingresso gratuito ma fino ad esaurimento posti disponibili in piazzale Della Rosa, si terrà il concerto live con orchestra di Simone Cristicchi, accompagnato dall’Orchestra dell’Emilia Romagna Arturo Toscanini diretta da Valter Sivilotti.

Simone Cristicchi dal mondo del teatro torna a quello della musica e dopo il grande successo a Sanremo 2019 presenta a Sassuolo un nuovo progetto con La Toscanini: un percorso musicale dei suoi successi rivisitati in chiave sinfonica. L’obiettivo? Lasciare un segno nel cuore delle persone: “L’orchestra è un mondo. Ognuno contribuisce con il proprio strumento, con il proprio talento. Per il tempo di un concerto siamo tutti uniti, e suoniamo insieme, nella speranza di arrivare ad un suono magico: l’armonia. Dobbiamo dare messaggi positivi in un periodo in cui c’è la tendenza a mettere in campo la bruttezza del mondo… ecco quello che vorrei è che le persone tornassero ad innamorarsi della realtà”.

In collaborazione con IMARTS, Mescal Music, Dueffel Music.