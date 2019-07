Reggio Emilia: da lunedì 22 luglio orario estivo per gli uffici comunali

Dal 22 luglio al 18 agosto 2019, in occasione del periodo estivo gran parte degli uffici del Comune di Reggio Emilia resteranno chiusi al pubblico nel pomeriggio, altri invece subiranno alcune variazioni di orario. Inoltre,nella giornata di venerdì 16 agosto 2019, gli uffici comunali resteranno chiusi, ad eccezione degli Sportelli di Anagrafe-Elettorale-Aire-Polizia Mortuaria di via Toschi, dell’ufficio Anagrafe di Pieve (via Fratelli Cervi 70) e degli uffici di Polizia locale che rimarranno aperti al pubblico.

Servizi con variazioni di orario:

Ufficio Casa (viale Monte Grappa 13/d)

fino al 30 settembre lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30; pomeriggio chiuso

Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia – Ufficio iscrizioni e rette (via Guido da Castello,12)

dal 22 luglio al 23 agosto 2019

chiuso martedì e giovedì pomeriggio

chiuso venerdì 16 agosto

IAT (via Farini 1/a)

dal 5 al 25 agosto: da lunedì a sabato dalle 9 alle 14.30; domenica chiuso. 15 agosto chiuso

SUE – Sportello unico edilizia (via Emilia San Pietro 12)

dal 22 luglio al 6 settembre 2019 chiuso al pomeriggio

Esclusivamente per la consegna ed il ritiro delle pratiche l’ufficio riceve su appuntamento il mercoledì, giovedì e venerdì mattina. L’appuntamento può essere preso esclusivamente online (www.comune.re.it/servizionline)

SUAP – Sportello attività produttive (via Emilia San Pietro 12)

dal 22 luglio al 30 agosto 2019 chiuso al pomeriggio

Stato civile – Uffici 10 (Matrimoni e unioni civili) e 13 (trascrizione atti di nascita, adozione, riconoscimenti…) e Ufficio Cittadinanze – (via Toschi 27)

chiuso da 12 al 17 agosto

Stato civile – Ufficio 12 (Ricevimento DAT – testamenti biologici) – (via Toschi 27) sospensione del servizio dall’8 luglio al 31 agosto, salvo casi eccezionali legati a motivi di salute

Stato civile – Separazioni e divorzi (via Toschi 27)

chiuso dal 15 luglio al 31 agosto

Anagrafe Ospizio (via Tamburini, 1)

Chiuso dal 22 luglio al 15 settembre

Infogiovani (via Cassoli, 1)

Dal 10 giugno al 31 luglio

lunedì, martedì,mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12

martedì , giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18

Agosto chiuso

CRAL (via San Pietro Martire 2/d)

dal 1° giugno al 30 settembre

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30

Chiuso dal 5 al 19 agosto

Biblioteche:

Biblioteca Panizzi (via Farini)

Sezione Moderna

fino al 27 luglio 2019

mattino: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.45

pomeriggio: mercoledì dalle 16 alle 23.30

lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19

dal 29 luglio al 31 agosto

mattino: dal lunedì al sabato 9-12.45

pomeriggio: martedì e venerdì 16-19

(il prestito cessa quindici minuti prima della chiusura)

Sezione Conservazione e storia locale

dal 1° luglio al 31 agosto 2019

mattino: dal lunedì al sabato 9-12.30

pomeriggio: martedì e venerdì 16-19

(il prestito cessa mezzora prima della chiusura)

Sala Telematica

dal 1° al 31 luglio 2019

mattino: dal lunedì al venerdì 9.30-12.30

chiuso da 1° al 31 agosto.

Sino all’7 settembre 2019:

Biblioteca Ospizio (via Emilia Ospizio 30/b)

mattino: dal lunedì al sabato 9 – 12.45

pomeriggio: martedì e giovedì 16 – 19

Biblioteca Rosta Nuova (via Wybicki, 27)

mattino: dal lunedì al sabato 9 -12.45

pomeriggio: lunedì e giovedì 16 – 19

Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra (via Rivoluzione d’Ottobre 29)

mattino: dal lunedì al sabato 9 -12.45

pomeriggio: mercoledì e venerdì 16 – 19

Biblioteca Santa Croce (via Adua 57)

mattino: dal lunedì al sabato 9 -12.45

pomeriggio: lunedì e mercoledì 16 – 19

Spazio culturale Orologio (via Massenet 17/A) (fino al 14 settembre 2019)

mattino: dal lunedì al sabato 9 – 13

pomeriggio: martedì e giovedì 16 – 19

Lo Spazio culturale Orologio è chiuso da giovedì 8 a sabato 21 agosto 2019 compresi.

Rimane invariato l’orario di apertura al pubblico:

Sportelli di Anagrafe – Elettorale – Aire – Polizia mortuaria (via Toschi 27)

16 agosto aperti

Sportelli di anagrafe da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 12 martedì pomeriggio e sabato mattina: ricevimento solo su appuntamento

Elettorale – Aire – Polizia mortuaria da lunedì a sabato dalle 8.15 alle 12 l’ufficio di Polizia mortuaria il martedì pomeriggio riceve su appuntamento

Sportello variazioni anagrafiche-certificazioni storiche (ufficio 6) martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 8.15 alle 12

Ufficio nascite e registrazioni dei decessi da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 12

Certificazioni ed uffici di stato civile martedì, giovedì e sabato dalle 8.15 alle 12

Ufficio matrimoni ed iscrizioni anagrafiche Ricevimento solo su appuntamento. Riceve su appuntamento da fissare al Punto Informativo dell’Anagrafe Centrale, di persona: dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 12; pomeriggio: martedì dalle 15 alle 17 – per telefono al numero 0522 456791: dal lunedì al sabato dalle 12 alle 13.

Anagrafe Pieve (via Fratelli Cervi 70)

da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 12 – sabato su appuntamento

su appuntamento: giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 – 16 agosto aperto

Caad/Criba – Centro Adattamento Ambiente Domestico e Centro Regionale Informazione Benessere Ambientale (via Wybicki 7/A)

Il Caad sarà chiuso dal 5 al 19 agosto, compresi

Il Criba sarà chiuso dal 12 al 25 agosto, compresi

Centralino (via San Pietro Martire 3)

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30; martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Chiuso 16 agosto

Comune Informa URP Informagiovani (via Farini 2/1)

ricevimento diretto: lunedì dalle 9.30 alle 12.30; da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30. E’ possibile contattare l’ufficio anche telefonicamente e tramite whatsapp, il lunedì dalle ore 9.30 alle ore 13.15 e dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.15.

Contatti: telefono 0522 456660 – whatsapp 3315811426 – fax. 0522 401465

e-mail comune.informa@comune.re.it Chiuso 16 agosto

Poli sociali territoriali:

Sportello sociale Polo Est (via Giovanni Vecchi, 2/a)

Ingresso con accesso libero: lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30; martedì dalle 14.30 alle 17.30; mercoledì dalle 11 alle 13

Accesso telefonico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30

Ricevimento su appuntamento previa telefonata: lunedì dalle 10.30 alle 13; martedì dalle 8.30 alle 10.30; mercoledì dalle 8.30 alle 11; giovedì dalle 14.30 alle 17.30. Chiuso 16 agosto

Sportello sociale Polo Ovest (via Fratelli Cervi, 70)

Ingresso con accesso libero: lunedì e venerdì dalle 11 alle 13; mercoledì dalle 8.30 alle 10.30; giovedì dalle 14.30 alle 17.30

Accesso telefonico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30

Ricevimento su appuntamento previa telefonata: lunedì dalle 8.30 alle 11; martedì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 17.30; mercoledì dalle 10.30 alle 13. Chiuso 16 agosto

Sportello sociale Polo Nord (viale Trento Trieste 111)

Ingresso con accesso libero: lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30; martedì dalle 14.30 alle 17.30; mercoledì dalle 11 alle 13

Accesso telefonico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30

Ricevimento su appuntamento previa telefonata: lunedì dalle 10.30 alle 13; martedì dalle 8.30 alle 10.30; mercoledì dalle 8.30 alle 11; giovedì dalle 14.30 alle 17.30. Chiuso 16 agosto

Sportello sociale Polo Sud (via M.K. Gandhi 20)

Ingresso con accesso libero: lunedì e venerdì dalle 11 alle 13; mercoledì dalle 8.30 alle 10.30; giovedì dalle 14.30 alle 17.30

Accesso telefonico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30

Ricevimento su appuntamento previa telefonata: lunedì dalle 8.30 alle 11; martedì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 17.30; mercoledì dalle 10.30 alle 13. Chiuso 16 agosto

Polizia locale (via Brigata Reggio, 28)

Centrale operativa

Telefono: 0522 4000

24 ore su 24

Comando di Polizia locale – Front office

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.30; sabato e prefestivi dalle 8 alle 12.30

16 agosto aperto

In ogni caso prima di recarsi presso gli uffici è consigliabile consultare la pagina

www.comune.re.it/sedieorari

Info: Comune Informa – Urp Informagiovani – via Farini 2/1 – tel. 0522 456660

e-mail: comune.informa@comune.re.it – Whatsapp: 3315811426