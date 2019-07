Agricoltura: invasi per la raccolta d’acqua, potenziamento degli impianti e casse d’espansione: maxi-piano da oltre 215 milioni di euro e 42 progetti

Nuovi invasi per la raccolta e l’accumulo di acqua; estensione ed efficientamento della rete delle condotte irrigue; potenziamento degli impianti di derivazione e sollevamento. E ancora: realizzazione di casse di espansione sia per il contenimento delle piene, sia a scopo irriguo; sostituzione di canalette a cielo aperto con tubazioni interrate a bassa pressione; messa in opera di impianti fotovoltaici galleggianti.

Sono solo alcuni tra i 42 progetti pronti a partire che rientrano nel maxi-piano di investimenti da oltre 215 milioni di euro per il potenziamento e la modernizzazione delle infrastrutture irrigue al servizio dell’agricoltura emiliano-romagnola, frutto della collaborazione tra Regione e Consorzi di bonifica, che sono anche i soggetti chiamati alla realizzazione della maggior parte degli interventi.

Il piano, il più corposo mai realizzato in Emilia-Romagna nel settore delle opere di bonifica e irrigazione, che nel giro di qualche anno permetterà di aumentare la superficie irrigua di circa 167 mila ettari, può contare su diverse linee di finanziamento nazionali e regionali per un totale di 204 milioni di euro, più la restante quota di oltre 11 milioni di euro a carico dei singoli Consorzi di bonifica e di altri Consorzi irrigui privati. In totale, oltre 215 milioni di euro.

Le priorità del Piano

Sono due: creazione di una rete di bacini di piccole e medie dimensioni per garantire un’adeguata “riserva” di acqua da utilizzare per l’irrigazione dei campi in caso di grave e prolungata siccità, come purtroppo si sta verificando sempre più frequentemente a causa dei cambiamenti climatici, e il miglioramento di efficienza delle reti di distribuzione all’insegna del risparmio idrico, delle buone pratiche e della sostenibilità ambientale.

Obiettivi e modalità di attuazione del piano sono stati presentati nel corso di un convegno ospitato questa mattina a Bologna, nella Terza Torre della Regione, al quale sono intervenuti il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli. Tra gli invitati, tra gli altri, il presidente dell’Associazione nazionale bonifiche italiane (Anbi), Francesco Vincenzi, il segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Meuccio Berselli, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni agricole dell’Emilia-Romagna (Coldiretti, Confagricoltura e Cia).

“Siamo la prima regione in Italia e in Europa per numero di specialità Dop ed Ipg, ben 44- ha sottolineato Bonaccini- e anche nel 2018 l’agricoltura emiliano-romagnola ha proseguito nel suo trend di crescita, facendo segnare una Produzione lorda vendibile di 4,7 miliardi di euro, mentre l’export agroalimentare ha incrementato le vendite oltreconfine a quota 6,5 miliardi di euro. Numeri importanti e in costante crescita che parlano di un settore vitale dell’economia regionale che occupa circa 70 mila addetti, tra lavoratori autonomi e dipendenti. Un comparto che fa della qualità e della sostenibilità delle produzioni i suoi asset vincenti, come testimonia anche la crescita del biologico, che ha visto salire il numero di aziende e le superfici coltivate. Va in questa direzione anche il piano sulle infrastrutture irrigue, che punta sulla massima efficienza e sul buon uso dell’acqua, in sintonia- chiude Bonaccini- con quella svolta green che ci chiede l’Europa e che già rappresenta la direzione di marcia dell’azione regionale in molti settori, dall’agricoltura alle politiche per la mobilità e all’urbanistica, con l’adozione del principio del consumo di suolo a saldo zero, solo per citare qualche esempio”.

“Una maggiore attenzione alle tematiche ambientali e la lotta ai cambiamenti climatici- ha rimarcato Caselli- saranno le principali sfide che dovrà affrontare l’agricoltura nei prossimi anni, in linea con gli orientamenti della futura Politica agricola comunitaria. Il piano di modernizzazione delle infrastrutture irrigue che vede al nostro fianco come protagonisti i consorzi di bonifica si muove in questa prospettiva, offrendo risposte puntuali e concrete alle esigenze delle imprese agricole, con progetti che da una parte puntano a soddisfare le esigenze di approvvigionamento idrico in aree dove l’acqua ancora non arriva e dall’altra guardano al risparmio e all’uso sostenibile della risorsa. Un ambito, quest’ultimo, che da tempo ci vede impegnati anche nel sostenere con finanziamenti ad hoc le ricerche e le sperimentazioni dei Gruppi operativi per l’innovazione per la messa a punto di metodi e sistemi di irrigazione più efficienti”.

Un piano da realizzare nei prossimi tre-quattro anni

Tutti gli interventi in programma sono esecutivi o hanno già superato lo step della progettazione definitiva e sono pertanto da considerare cantierabili, secondo un dettagliato cronoprogramma che prevede il completamento dei lavori, con scadenze differenziate, entro i prossimi tre-quattro anni.

La realizzazione dei progetti comporterà un incremento della disponibilità idrica di quasi 46 milioni di metri cubi di acqua all’anno e il potenziamento e l’estensione delle derivazioni e delle opere di distribuzione a vantaggio di più di 13.100 aziende agricole, con una superficie irrigua aggiuntiva di 167 mila ettari.

In merito ai finanziamenti, 188,3 milioni di euro sono il risultato della programmazione di fondi nazionali, tra Piano nazionale di sviluppo rurale (66,9), Piano straordinario invasi (46,6), Fondo per lo sviluppo e la coesione (33,8), Fondo infrastrutture strategiche (27) e Fondo investimenti finanziaria 2017 (14 milioni di euro). 15,9 milioni di euro provengono direttamente dalla Regione, di cui 13,3 come budget complessivo di due bandi del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 che hanno finanziato 15 progetti, e i restanti 2,6 milioni di euro stanziati sulla legge-quadro della bonifica (n.42/1984). A questa cifra si aggiunge la quota-parte di circa 11 milioni di euro a carico dei Consorzi di bonifica e altri Consorzi privati, per un ammontare totale, appunto, di oltre 215 milioni di euro di investimenti.

Gli investimenti sul territorio

Quanto agli interventi previsti, nei territori si registrano opere per 59,2 milioni in Provincia di Ravenna, poi quella di Piacenza (42,7), Modena (28,3), Reggio Emilia (25,7), Parma (25,3), Bologna (20,7), Ferrara (9) e Forlì-Cesena (1,8 milioni di euro). Infine altri 2,9 milioni riguardano progetti a cavallo tra Bologna e Ravenna.

Al maxi-piano va poi aggiunto un progetto in itinere con importanti ricadute sul riminese. Si tratta di un intervento per il recupero a fini irrigui delle acque reflue del depuratore di Santa Giustina, a Rimini, sfruttando i processi fito-depurativi del sistema dei canali e degli invasi sulla sponda sinistra del fiume Marecchia. Un progetto da 6,5 milioni di euro di grande valenza ambientale per ridurre l’uso delle acque di falda che la Regione ha candidato per un finanziamento europeo nell’ambito del programma Life.