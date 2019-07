Fibra ottica, a Mirandola si raccolgono i permessi per la stesura del cavo in aree private

E’ in corso la realizzazione della rete in fibra ottica nel territorio del Comune di Mirandola ad opera della società Open Fiber Spa. Si sta procedendo alla raccolta delle autorizzazioni per poter posare il relativo cavo sulle facciate di edifici privati ed effettuare gli scavi in aree private. Per la raccolta dei permessi per la posa del cavo nel territorio comunale di Mirandola è stato incaricato Rosario Scarfone, ingegnere dotato di apposito tesserino di riconoscimento. Si confida nella disponibilità delle persone interessate per poter realizzare il prima possibile la rete in fibra ottica a beneficio di tutta la cittadinanza.

“Si tratta di un’opera molto importante per lo sviluppo del tessuto sociale ed economico della città – commenta il Vicesindaco ed assessore ai Lavori Pubblici Letizia Budri – L’intervento migliorerà la qualità della vita dei cittadini, velocizzando le comunicazioni e garantendo elevati standard prestazionali di connessione, ora riservati solo alle grandi città”.